Пушков отреагировал на сравнение «Северного потока» и пакта Молотова-Риббентропа

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу слов замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, в которых он сравнил газопровод «Северный поток — 2» с пактом Молотова-Риббентропа. Об этом он написал в своем твиттере.

По его мнению, данное сравнение является глупым.

Пушков отмечает, что проект «Северный поток — 2» никоим образом не затрагивает Польшу.

«Она просто остается в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнер ни Германии, ни России», — прокомментировал сенатор.

Российский сенатор также выражает недоумение в связи с тем, что польский МИД сравнивает с пактом Риббентропа-Молотова все то, что «не по нраву Варшаве».