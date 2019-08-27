Росстат объяснил рост доли бедного населения

Росстат прокомментировал рост числа россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, во втором квартале 2019 года, передает RNS.

Ведомство связало это с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%. При этом инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%.

По оценке Росстата при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году.

Отмечается, что более точная информация будет известна по итогам года. Именно тогда можно будет учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.

Ранее Росстат насчитал 18,6 миллиона бедных.