Путин назвал сроки запуска газа по «Турецкому потоку»

Российский президент Владимир Путин рассказал, когда начнутся первые поставки газа из России по газопроводу «Турецкий поток», сообщает РИА «Новости».

По словам главы страны, начало работы газопровода стоит ожидать до начала 2020 года, то есть в 2019 году. Он подчеркнул, что в настоящее время строительство газопровода идет по графику.

Он отметил, что специалисты будут увеличивать мощность после полноценного запуска «Турецкого потока». Планируется, что за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через Турцию.

Ранее Путин назвал условие запуска «Турецкого потока» до конца года.

«Турецкий поток» предназначен для экспорта газа из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода обеспечит газом турецкий рынок, а вторая — ряд стран Юго-Восточной и Южной Европы.