Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

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Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, покупка мороженого обошлась Путину в 210 рублей. Он протянул продавцу пять тысяч рублей, хотя у него в портмоне имелись купюры и поменьше. После покупки он обратился к Мантурову и заявил, что сдачу тот может потратить «на развитие авиации».

«Спасибо за щедрость», — ответил Мантуров.

После этого Путин и Эрдоган принялись угощаться десертом. Позднее глава России купил мороженное и для остальных членов делегации.

Ранее сообщалось, что мороженое, которое Путин ел на МАКС, подорожало на 10 рублей.