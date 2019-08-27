Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации
Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, покупка мороженого обошлась Путину в 210 рублей. Он протянул продавцу пять тысяч рублей, хотя у него в портмоне имелись купюры и поменьше. После покупки он обратился к Мантурову и заявил, что сдачу тот может потратить «на развитие авиации».
«Спасибо за щедрость», — ответил Мантуров.
После этого Путин и Эрдоган принялись угощаться десертом. Позднее глава России купил мороженное и для остальных членов делегации.
Ранее сообщалось, что мороженое, которое Путин ел на МАКС, подорожало на 10 рублей.