Минфин и ЦБ заявили о новой системе пенсионных накоплений
Банк России и Минфин сообщили, что планируют отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал», передает ТАСС.
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что нюансы будут оглашены через неделю.
Он добавил, что обсуждение пройдет с первым зампредседателя ЦБ Сергеем Швецовым.
Также Моисеев подтвердил, что ожидается публичная дискуссия по этому вопросу.
Кроме того, замминистра отметил, что законопроект будет предусматривать отказ от любых средств принуждения к вступлению россиян в систему накоплений.
Ранее сообщалось, что пенсии россиян опять заморозят.