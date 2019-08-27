Минфин и ЦБ заявили о новой системе пенсионных накоплений

Банк России и Минфин сообщили, что планируют отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал», передает ТАСС.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что нюансы будут оглашены через неделю.

Он добавил, что обсуждение пройдет с первым зампредседателя ЦБ Сергеем Швецовым.

Также Моисеев подтвердил, что ожидается публичная дискуссия по этому вопросу.

Кроме того, замминистра отметил, что законопроект будет предусматривать отказ от любых средств принуждения к вступлению россиян в систему накоплений.

Ранее сообщалось, что пенсии россиян опять заморозят.