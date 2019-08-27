МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС

Новейший российский самолет МС-21 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, сообщает ТАСС.

Отмечается, что весь полет длился около пяти минут.

Ранее опытные образцы новейшего МС-21 совершали только перегоночные и испытательные полеты.

Из трех демонстрируемых самолетов МС-21 на МАКС в этом году один — с отделкой салона.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и MC-21.