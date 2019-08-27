В «квалификационную яму» попадают 34 млн жителей России

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн жителей России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад консалтинговой компании BCG и World Skills.

«Квалификационной ямой» считаются такие условия, когда навыки работника являются избыточными или недостаточными для занимаемой должности.

Согласно докладу, проблема является одной из главных на рынке труда и затрагивает 1,3 млрд сотрудников по всему миру. Через десять лет показатель может увеличится еще на 100 млн. На данный момент, в России это число составляет 34 млн.

Отмечается, что всего доля работников, которые трудятся не по своей специальности, соответствует отметки в 23%.

Ранее в Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.