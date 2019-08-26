Эксперт прокомментировал возможность устойчивого роста российской экономики

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев заявил, что России удастся добиться динамического роста экономики, сообщает ФАН.

Уточняется, что это может произойти благодаря уровню внешнего долга, плавности движения валюты и внутреннего состояния экономики.

Ранее Путин потребовал сделать экономический рост России более устойчивым. Он сообщил о том, что в первом полугодии ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, при этом реальные доходы россиян почти не изменились даже не смотря на повышение зарплат.