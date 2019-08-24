Глава ФРС положительно охарактеризовал экономическую ситуацию в США
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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл назвал позитивной ситуацию в экономике США. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ФРС предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
«В целом экономика США демонстрирует хорошие показатели», — подчеркнул Пауэлл.
Он также заявил о небольшом снижении числа инвестиций в развитие бизнеса и о сокращении объема промышленного производства.
Глава ФРС добавил, что в экономике США наблюдается заметный рост числа новых рабочих мест и рост заработной платы.
Ранее сообщалось, что после заявлений Трампа и главы ФРС снизились ключевые индексы бирж США.