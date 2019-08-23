Путин объяснил, как стоит отвечать на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел провести анализ уровня угрозы и симметрично ответить на проведенные в Соединенных Штатах испытания, сообщают «Известия».

Отмечается, что к такому заявлению лидера сподвигли испытания США крылатой ракеты наземного базирования, которую запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пока не был расторгнут.

Он сделал акцент на том, что испытания были начаты спустя всего лишь 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного Договора.

«Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — сказал российский глава.

При этом Путин заверил, что Россия не собирается вступать в гонку вооружений и настроена на конструктивный диалог с Соединенными Штатами Америки для укрепления международной безопасности.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.

Ранее МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД.