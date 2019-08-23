Китай поднимет пошлины на импорт из США на $75 млрд

Китай повысит пошлины на импорт из США на $75 млрд. Об этом сообщает Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР, передает ТАСС.

По информации ведомства, Китай увеличит ввозные пошлины на 5078 товаров из Америки общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря 2019 года.

Уточняется, что КНР также повысит на 25% и 5% пошлины на американские автомобили и запчасти.

Ранее сообщалось, что США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли.