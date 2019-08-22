NYT: дефицит бюджета США при Трампе достигнет $1 трлн

В то время как американский президент Дональд Трамп допускает возможность снижения налогов, дефицит федерального бюджета страны растет быстрее, чем ожидалось. Об этом пишет The New York Times.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к 30 сентября 2019 года он составит $960 млрд, а в следующем году вырастет до $1 трлн. Эти показатели были бы еще больше, если бы не произошло понижение процентной ставки, сократившее расходы на обслуживание госдолга. По данным издания, это произошло после 2017 года, когда начали действовать законы о снижении налогообложения и повышении гражданских и военных дискреционных внутренних расходов. Вопреки обещаниям республиканцев снижение налогов не привело к самоокупаемости.

Кроме того, бюджетное управление прогнозирует, что в нынешнем году рост экономики составит 2,6%, в 2020 году — 2,1%. Эти цифры ниже обещанных администрацией Трампа 3%. При этом во время предвыборной гонки политик обещал погасить весь государственный долг.