Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года. Об этом сообщают «Известия».

По словам руководителей профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолия Аксакова и Николая Журавлева, Банк России может напрямую обращаться в Роскомнадзор с решением ограничить доступ сайтов. Также ЦБ сможет подавать иск в суд о нарушении онлайн-ресурсом «прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц».

Кроме того, источники заявили, что законопроект не одобрили МВД и Минкомсвязи, так как это может помешать вести оперативно-розыскную деятельность.

Эксперты считают, что Банк России не должен обладать такими полномочиями, так как могут возникнуть трудности с ограничением незаконной деятельности в Сети.

Ранее сообщалось, что банки предложили по-новому бороться с мошенниками.