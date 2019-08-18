Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ

Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае «жесткого» Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

Составленное в этом месяце канцелярией Кабинета министров досье под кодовым названием «Операция Йеллохаммер» говорит о «тайном планировании», проводимом правительством для предотвращения катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре.

Так власти ждут возвращения к жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией, что приведет к протестам и блокированию дорог.

В свою очередь задержки на границе могут стать причиной задержек поставки топлива, а также поставок продуктов и лекарств.

По данным прогнозов, около 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками при проходе через таможню с Францией.

Ранее Треть британцев поддержали «жесткий» выход Британии из ЕС.