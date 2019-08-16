Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Согласно имеющимся данным, сегодняшний минимальный оклад равен 11 280 рублей. С начала нового года он может быть повышен до 12 130 рублей.

Поясняется, что минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека.

Отмечается, что последний раз МРОТ повышали в начале 2019 года.

Ранее Минтруд утвердил список работ, ограничивающих труд женщин.