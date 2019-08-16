Страны ОПЕК выполнили Венское соглашение в июле на 144%

Четырнадцать стран, входящие в состав ОПЕК, сократили добычу нефти на 812 тыс. баррелей в сутки и выполнили Венское соглашение на 144%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет организации за август.

Уточняется, что 11 стран ОПЕК в прошлом месяце сократили добычу на 1,173 млн баррелей в сутки к базовому уровню.

Как отмечается, всего страны ОПЕК в июле добывали 29,6 млн баррелей нефти/сутки, что на 246 тыс. — ниже уровня июня.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти.