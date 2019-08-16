Индия хочет покупать российскую древесину

Индия намерена покупать российскую древесину. Об этом пишет The Economic Times.

По информации издания, Индия рассчитывает, что сотрудничество с Дальним Востоком России поможет ей укрепить индо-тихоокеанское партнерство с Россией, а также решить проблему нехватки древесины.

Уточняется, что страны также изучают возможность сотрудничества в таких отраслях экономики, как переработка алмазов, редкоземельные элементы, нефть и природный газ, промышленность и сельское хозяйство.

Поясняется, что в сотрудничестве с Россией заинтересованы многие крупные индийские компании.

Ранее сообщалось, что Индия закупит у России ракеты «воздух-воздух» для своих истребителей.