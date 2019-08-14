Росстат во второй раз в 2019 году отметил дефляцию в России

Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это уже вторая дефляция в стране за текущий год.

Неделей ранее инфляция показывала нулевой уровень, а с января набрала 2,6%. 12 августа уровень годовой инфляции составил около 4,5%.

Так, на прошлой неделе, с 5 по 11 августа, цены на куриные яйца повысились на 1,3%, пшено — на 0,8%, баранина, мясо кур и мороженая рыба подорожали на 0,4%, стоимость говядины, сливочного и подсолнечного масла возросли на 0,3%, а цены на полукопченые колбасы, сыры, рис и карамель увеличились на 0,2%.

При этом, цены на сахар-песок опустились на 1%, водку и конфеты шоколадные — на 0,2%. Плодоовощные продукты подешевели в среднем на 3%, помидоры — на 9,2%, морковь — на 5,6%, картофель — на 5,4%, лук репчатый — на 5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо остались прежними.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз отреагировал на заявление Росстата о подорожании хлеба.