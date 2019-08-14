ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Центробанк (ЦБ) обратил внимание на снижение с начала 2019 года числа занятых, в первую очередь среди людей предпенсионного возраста. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, такая ситуация объясняется демографическими и экономическими причинами.

«Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет)», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет о нехватке 476 тысяч работников в первом случае, а во втором — 129 тысяч. Согласно материалу, некоторые россияне также жалуются на потерю работы из-за достижения ими предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что представители более чем 500 сельских профессий теперь имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности.