Трамп заявил, что не исключает выхода США из ВТО
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Президент США Дональд Трамп заявил, что «в случае необходимости» страна выйдет из Всемирной торговой организации, сообщает RT.
Лидер также отметил, что правила ВТО позволяют другим странам «пользоваться США», в том числе ради обогащения.
«Они вертели нами годы, и этого больше не случится», — отметил Трамп.
Именно поэтому, если потребуется, США легко покинет организацию.
Ранее сообщалось, что США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая.