Трамп заявил, что не исключает выхода США из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что «в случае необходимости» страна выйдет из Всемирной торговой организации, сообщает RT.

Лидер также отметил, что правила ВТО позволяют другим странам «пользоваться США», в том числе ради обогащения.

«Они вертели нами годы, и этого больше не случится», — отметил Трамп.

Именно поэтому, если потребуется, США легко покинет организацию.

Ранее сообщалось, что США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая.