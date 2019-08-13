Назван новый способ обмана клиентов банка мошенниками, сообщают СМИ

Мошенники нашли новый способ обмана клиентов российских банков с помощью мобильного телефона. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно новой схеме, недоброжелатели представляются сотрудниками банка, однако не просят предоставить персональные данные. Аферисты заявляют о попытке вывести средства со счета клиента в другом регионе. Когда человек сообщает, что не совершал эту процедуру, мошенник говорит, что банк заблокирует эту процедуру. Для этого клиента просят назвать устройство, с помощью которого он входит в личный кабинет.

Узнав операционную систему, грабители предлагают отключить лишнюю ОС с помощью программы teamviewer.

Программа позволяет подключиться к смартфону от третьего лица и совершить любую операцию.

Ранее сообщалось, что СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка.