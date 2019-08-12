Премьер Грузии подсчитал потери туристического сектора из-за России

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил ущерб, нанесенный сфере туризма Грузии в июле из-за решения российских властей о временном запрете на прямое авиасообщение, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, его объем составил около $60 млн.

«…однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария», — заявил Бахтадзе.

По его словам, в июне туризм вырос на 40% по сравнению с прошлогодними данными. Он также добавил, что сейчас ведется активная работа по поддержанию малых и средних предприятий, работающих в туристической сфере.

Бахтадзе выразил уверенность, что властям страны удастся вернуть динамику в туристическом секторе.

Ранее сообщалось, что курорты Грузии потеряли 80% российских туристов.