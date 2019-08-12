В Пенсионном фонде объяснили, как учеба влияет на пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали, что во время обучения в школе, на средних специальных и высших учебных заведениях не учитывается в страховом стаже. Об этом сообщает «Российская газета».

Кроме того, в стаж не идет время, проведенное в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации.

Пенсия зачитывается только в те периоды, когда идут взносы в ПФР, так как они учитываются в дальнейшем при назначении пенсии.

Страховой стаж будет начисляться в том случае, если обучение совмещалось с трудовой деятельностью. Доказательством трудоустройства может считаться запись в трудовой книжке, либо справки о зачислении на рабочее место.

Ранее сообщалось, что надбавки к пенсии получат представители большего числа сельских профессий.