В Калининграде трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, пока родственники были дома

В Калининграде трехлетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из окна. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел на Пионерской улице. В беседе с журналистами сотрудники МВД сообщили, что в момент произошедшего бабушка вышла в другое помещение, а сестра ребенка отвлеклась. Пока взрослые не видели, младший член семьи выпал из окна. Серьезных травм он не получил.

По словам соседки-очевидицы, она услышала, как плачет мальчик, и спустилась вниз, где заметила пострадавшего. После этого к ребенку подбежали родственники, ему вызвали скорую помощь.

«В полиции сказали, что он родился в рубашке», – поделилась женщина.

Она предполагает, что мальчик не получил серьезных травм из-за того, что упал на ветки дерева во дворе.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства произошедшего.

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