Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, пока родственники были дома

В Калининграде трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

close
100%
Shutterstock

В Калининграде трехлетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из окна. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел на Пионерской улице. В беседе с журналистами сотрудники МВД сообщили, что в момент произошедшего бабушка вышла в другое помещение, а сестра ребенка отвлеклась. Пока взрослые не видели, младший член семьи выпал из окна. Серьезных травм он не получил.

По словам соседки-очевидицы, она услышала, как плачет мальчик, и спустилась вниз, где заметила пострадавшего. После этого к ребенку подбежали родственники, ему вызвали скорую помощь.

«В полиции сказали, что он родился в рубашке», – поделилась женщина.

Она предполагает, что мальчик не получил серьезных травм из-за того, что упал на ветки дерева во дворе.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Улан-Удэ мать с 10-месячным младенцем выпали из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами