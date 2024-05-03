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В Госдуме предложили продавать «красивые» автономера через «Госуслуги»

Депутат ГД Лантратова: «красивые» автономера можно продавать через «Госуслуги»

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«Россия 1»

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сформировать официальный рынок продажи «красивых» автомобильных номеров. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Предложила ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок. Обратилась с такой инициативой к вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко», — написала Лантратова.

Продажу «красивых» автономеров посредством торгов можно организовать через портал «Госуслуги», уточнила Лантратова РИА «Новости».

В официальном обращении за ее подписью говорится, что в случае организации официальных торгов доходы госбюджета от продажи «красивых» номеров только за первый год могут составить 35 млрд рублей. Депутат ссылается на опыт Узбекистана, где после введения государственных аукционов по продаже автономеров в 2021 году государство получило от них доход около $25 млн (₽2,3 млрд).

«В настоящий момент в РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов», — заключила Лантратова.

Ранее стало известно, что ввоз автомобилей в Россию через Владивосток вернулся к досанкционному уровню.

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