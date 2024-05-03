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На Алтае дебоширу, напавшему с ножом на подростка в автобусе, вынесли приговор

В Барнауле мужчина напал в автобусе на подростка и получил три года колонии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Барнауле Центральный районный суд вынес приговор местному жителю, который вел себя в автобусе вызывающе и нападал на подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в июне 2023 года. Ранее судимый за грабеж мужчина сел в автобус в состоянии алкогольного опьянения: во время поездки он нецензурно выражался, а затем, чихнув, вытер лицо об одежду рядом стоящего подростка. Когда тот возмутился поведением соседа по транспорту и попросил отойти от него, мужчина проявил агрессию.

«Нарушитель <...> стал выражаться в его адрес нецензурной бранью, угрожая ударить, а затем замахиваться ножом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кто-то из пассажиров протянул юноше перцовый баллончик. Дебошир вышел на остановке в след за несовершеннолетним пассажиром, продолжая оскорблять его и высказывать угрозы. Тогда подросток распылил баллончик для самозащиты и убежал.

Барнаульца судили по уголовной статье «Хулиганство» и приговорили к 2 годам и 10 месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее водителя автобуса обвинили в высадке ребенка с инвалидностью на трассе в Саратовской области.

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