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Президента Аргентины Милея обвинили в выдумывании собственной биографии

Página 12: президент Аргентины Милей выдумывает в книгах собственную биографию

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Natacha Pisarenko/AP

Президент Аргентины Хавьер Милей выдумывает свою биографию в написанных им книгах, включая новую работу «Капитализм, социализм и неолиберальная ловушка», которая должна выйти в ближайшее время. Об этом пишет газета Página 12.

Так, в досье Милея, опубликованном в крупнейшем книжном магазине Испании Casa del Libro («Книжный дом». — прим. ред.), говорится, что президент Аргентины имеет ученую степень по экономике, а также об учебе в Университете Буэнос-Айреса, что не соответствует действительности, так как он получал образование в Университете Бельграно.

В свою очередь на сайте Planeta de Libros («Планета книг». — прим. ред.) говорится о том, что Милей получил докторскую степень по экономике в Калифорнийском университете, однако соответствующей степени у него нет. Кроме того, не существует и Калифорнийского университета, а речь, скорее всего, идет о конгломерате учебных заведений.

В материале также отмечается, что споры возникли вокруг его книги «Путь либертарианца», где были обнаружены скопированные абзацы из работ других авторов.

До этого Милей заявил, что положительные результаты работы его правительства и проводимых реформ будут видны через 15 лет.

Ранее Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

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