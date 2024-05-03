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Россиянин обнаружил авиабомбу времен ВОВ, когда пересаживал дерево на своем участке

Под Калининградом мужчина нашел на своем участке авиабомбу времен ВОВ

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Балтийский городской округ/VK

Под Калининградом мужчина пересаживал дерево на своем участке и нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает Telegram-канал «Балтийский городской округ».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Балтийске на улице Рябиновой. Мужчина пересаживал дерево у себя на участке и обнаружил там авиабомбу ФАП 100.

На место прибыли саперы Невского спасательного центра МЧС. Специалисты забрали взрывоопасный предмет, а затем утилизировали его на полигоне Хмелевка. К процессу были привлечены экипажи пожарной части, полиции и скорой помощи.

До этого в мурманском торговом порту обнаружили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Спасателям понадобилось несколько часов для того, чтобы подобраться к снаряду, обвязать специальными тросами, а затем погрузить на автомобиль.

Ранее под Севастополем уничтожили боеприпасы времен ВОВ.

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