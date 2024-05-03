В Чехии рассказали об отношении к украинским беженцам и уклонистам

Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от мобилизации, заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Об этом пишет новостной портал novinky.cz.

«Чехия длительное время поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не тех, кто старается уклониться от установленной законом призывной обязанности», — сказал министр.

При этом он отметил, что у Праги нет возможности оказывать влияние на процесс возвращения на Украину уклонистов с территории Чехии.

По данным портала, в стране сейчас находятся более 94 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 65 лет, которым государство предоставило статус временной защиты.

2 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не намерены помогать находящимся в стране украинцам, которые уклоняются от призыва в армию.

До этого сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста оставляют свои транспортные средства у границы с Молдавией и идут пешком на территорию соседней страны.

Ранее Захарова резко отозвалась о намерениях ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста.