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Боярская и Матвеев не платили коммунальные платежи и попали под суд

Суд взыскал с актеров Боярской и Матвеева 26 тысяч рублей долга ЖКХ

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Genrietta Peryan/Global Look Press

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев выплатили долг за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья района Хорошево-Мневники рассмотрел иск в отношении супругов, которые несколько месяцев не платили за свет, воду и газ с апреля по июнь 2023 года. В результате артисты закрыли задолженность.

«Суд решил взыскать с Боярской Е.М. и Матвеева М.А. в пользу ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере более 26 тысяч рублей», — написано в сообщении.

Матвеев и Боярская познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на Елизавете. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.

В конце октября 2023 года звездная пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они посетили празднование 125-го юбилея МХТ имени Чехова. На мероприятии не подтвердились слухи о беременности актрисы.

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