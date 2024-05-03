Кремль беспокоит нагнетание напряженности вокруг Украины

Россия фиксирует тенденцию нагнетания напряженности вокруг конфликта на Украине через заявления западных лидеров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Песков прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

Он назвал его высказывание «еще одним очень опасным заявлением» и добавил, что Москва видит «вербальную эскалацию».

«Опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем», — сказал Песков, подчеркнув, что это вызывает обеспокоенность в Кремле.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова Кэмерона, заявил, что Запад давно решил использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, а британский министр лишь публично озвучил эти намерения. По его словам, у России найдутся ресурсы и возможности для обороны.

Ранее Reuters вернул новость с заявлением Кэмерона про удары по российской территории.