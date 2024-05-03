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Троих россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения

Yle: в Финляндии задержали троих россиян по подозрению в нарушении санкций

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Алексей Даничев/РИА Новости

Троих россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения. Об этом сообщило финское издание Yle.

Под данным журналистов, подозреваемых задержали в Каяани. Полиция рассказала об операции, которая прошла в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. По итогам проверки задержали троих студентов, которые оказались россиянами.

Задержанные — двое молодых парней в возрасте 25 лет и девушка 18 лет. Полиция требует арестовать всех троих. В Yle пояснили, что максимальный срок за нарушение санкционного законодательства составляет четыре года.

До этого на Бали правоохранители задержали россиянина Антона Симутова по подозрению в нанесении серьезного ущерба вилле и изнасиловании, но в ходе психологической экспертизы мужчина сбежал из балийской больницы, голыми руками погнув решетки палаты.

В марте на Бали задержали гражданку России, которая не платила за туристические услуги.

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