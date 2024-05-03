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Ferrari показала суперкар, у которого поворачивают все колеса

Ferrari показала суперкар со всеми четырьмя управляемыми колесами

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Ferrari

Ferrari представила новый флагманский суперкар 12Cilindri Spider, который оснащен бензиновым мотором V12 без гибридного привода. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Концепция автомобиля черпает вдохновение из моделей Ferrari Gran Turismo с открытым верхом 1950-х и 60-х годов. Двенадцатицилиндровый атмосферный двигатель мощностью 830 л.с. дарит уникальные и сенсационные впечатления от вождения», — отмечается в сообщении Ferrari.

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Ferrari

Машину представили на презентации в Майами-Бич (США, штат Флорида). Ferrari 12Cilindri Spider оснащен независимым рулевым управлением для всех четырех колес (4WS), это позволило улучшить управляемость при прохождении поворотов и отзывчивость при резком изменении траектории.

Максимальные обороты, которые может развить двигатель, увеличили до 9500 об/мин. Для этого инженеры Ferrari снизили вес и инерцию компонентов мотора. В двигателе применены облегченные титановые шатуны и поршни из нового алюминиевого сплава. Также на 3% облегчен коленчатый вал. Вместо заднего спойлера у суперкара две активные створки, интегрированные в заднее стекло.

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