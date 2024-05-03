Российский 30-километровый «царь-поезд» сняли на видео в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне спецоперации составили необычную конструкцию — «царь-поезд» из более чем двух тысяч вагонов. Кадры 30-километрового состава опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

В видео упоминается знаменитая донецкая баррикада.

«Через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни каким-то бронемашинам. И пехота, когда вагоны движутся, не может проскочить между колес», — пояснил автор ролика.

В конце апреля Forbes опубликовал материал о российском «танке-черепахе». Он впервые появился на поле боя под Красногоровкой к западу от Донецка. Сначала состав «вызвал недоумение» у операторов беспилотников ВСУ. Однако после того, как «царь-мангал», оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и катковыми минными тралами, провел несколько впечатляющих рейдов, отношение к нему изменилось.

Ранее стало известно, что российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).