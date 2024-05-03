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Две российские компании смогли вернуть свои деньги со спецсчета Euroclear

Росбанку и УК «Лидер» удалось вернуть средства со спецсчета Euroclear

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Depositphotos

У Росбанка и управляющей компании «Лидер» получилось взыскать денежные средства со спецсчета Euroclear. Об этом сообщает газета «Ведомости».

До этого обе компании выиграли судебные разбирательства против бельгийского депозитария. Росбанк требовал взыскать с Euroclear 5,2 млрд рублей, УК «Лидер» — 122,5 млн рублей.

Первым дело у Euroclear выиграл банк «Санкт-Петербург». Суд обязал европейский депозитарий выплатить банку $107,1 млн и €489 тыс. еще в январе 2023 года.

По данным на февраль 2024 года, общая сумма исков (порядка 100 заявлений) в российских арбитражных судах к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream оценивалась в 689,5 млрд рублей.

На днях стало известно, сколько Euroclear заработал на замороженных активах России с начала года.

Ранее Clearstream отказался участвовать в выкупе заблокированных бумаг у россиян.

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