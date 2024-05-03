Стало известно о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации

Настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается настроения, настроение рабочее», — отметил Песков.

Накануне сенаторам прислали приглашения на инаугурацию российского президента. В приглашении сказано, что торжественная церемония начнется в Большом Кремлевском дворце 7 мая в 11:45 мск. Парламентарии уже получили почтовые марки специального выпуска и памятные монеты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации российского лидера.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».