Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации

Песков отметил, что настроение в Кремле накануне инаугурации рабочее

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается настроения, настроение рабочее», — отметил Песков.

Накануне сенаторам прислали приглашения на инаугурацию российского президента. В приглашении сказано, что торжественная церемония начнется в Большом Кремлевском дворце 7 мая в 11:45 мск. Парламентарии уже получили почтовые марки специального выпуска и памятные монеты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации российского лидера.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами