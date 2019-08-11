Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотым резервам

Россия может войти в четверку стран с самыми большими золотовалютными резервами впервые с 2011 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмчеается, что так Россия может обогнать Саудовскую Аравию.

Уточняется, что Россия добилась увеличения золотого резерва на фоне санкций тогда, как Саудовская Аравия истощает свои запасы для покрытия социальных расходов на фоне низких цен на нефть.

Заявляется, что резервы России выросли до $518 млрд за четыре года, увеличившись на 45%. Резервы Саудовской Аравии опустились до суммы в $527 млрд.

Кроме того, что в тройке лидеров остаются Китай, Япония и Швейцария.

Ранее сообщалось, что цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию.