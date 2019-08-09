WP объяснила неэффективность торговой войны Трампа

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Президент США Дональд Трамп начал то, что могло завершиться полномасштабной торговой войной, пишет The Washington Post.

По мнению автора, в последние десятилетия был много попыток помочь американской промышленности, которая находится в состоянии упадка, но нет ни одного случая, чтобы тарифы могли обратить вспять этот процесс на длительное время. В качестве примера он приводит тарифы на шины, которые были введены экс-президентом страны Бараком Обамой. Его администрация установила пошлины в 35% на китайские шины. По данным Института мировой экономики Петерсона, это позволило сохранить в этой отрасли промышленности 1,2 тыс. рабочих мест, однако из-за более высоких цен потребителям пришлось заплатить примерно $1,1 млрд. Это привело в потере 3,7 тыс. рабочих мест в розничном секторе. Кроме того, Пекин применил ответные меры в отношении американских производителей кур, что привело к потере продаж на $1 млрд.

Отмечается, что тарифы Трампа на сталь и алюминий тоже работают не совсем так, как планировалось. Автор подчеркивает, что США, занимающие центральное место в глобальных цепочках поставок, могут лишится ключевого места в экономике, если превратятся в «высокотарифную крепость». Введенные Трампом пошлины в прошлом году обошлись американским потребителям и фирмам в $68,8 млрд. Среди G7 у США самые высокие тарифа, которые будет трудно отменить, так как местное лобби будет выступать за их сохранение. Автор замечает, что торговая стратегия Трампа, которая началась с благих намерений, превратилась «в крайне политизированный и неконтролируемый разрушительный шар», который может похоронить под собой систему, обеспечивающую мир и процветание на протяжении 75 лет.