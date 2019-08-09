Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что необходимые договоренности достигнуты.

По словам Орешкина, теперь предстоит непростая работа российских и белорусских специалистов. Она будет нацелена на практическую реализацию этих договоренностей.

Необходимую работу планируют завершить к декабрю.

Ранее Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами.