Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что необходимые договоренности достигнуты.
По словам Орешкина, теперь предстоит непростая работа российских и белорусских специалистов. Она будет нацелена на практическую реализацию этих договоренностей.
Необходимую работу планируют завершить к декабрю.
Ранее Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами.