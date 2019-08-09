Минэкономразвития снизит прогноз инфляции по итогам года ниже уровня в 4%

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития России Макси Орешкин заявил, что ведомство понизит прогноз инфляции в России по итогам 2019 года до уровня ниже 4%, сообщает ТАСС.

По его словам, в течение двух недель будет подготовлен новый макропрогноз, где показатель инфляции будет понижен.

«Новый прогноз будет ниже 4%, конкретные цифры будут чуть позже», — заявил Орешкин.

Ранее Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию. С 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1%.