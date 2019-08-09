Минэкономразвития снизит прогноз инфляции по итогам года ниже уровня в 4%

Глава Минэкономразвития России Макси Орешкин заявил, что ведомство понизит прогноз инфляции в России по итогам 2019 года до уровня ниже 4%, сообщает ТАСС.

По его словам, в течение двух недель будет подготовлен новый макропрогноз, где показатель инфляции будет понижен.

«Новый прогноз будет ниже 4%, конкретные цифры будут чуть позже», — заявил Орешкин.

Ранее Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию. С 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1%.