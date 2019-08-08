CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США

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Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в... Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Damir Sagolj/Reuters

В торговой войне между США и Китаем это была неделя стремительной эскалации, сообщает CNN.

В ответ на объявление США о пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американская сторона назвала его «валютным манипулятором», углубляя разрыв. Произошедшее потрясло мировые рынки и угрожает глобальной экономике. Никто не знает, что будет дальше. КНР заявила о готовности к борьбе, если она необходима. В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства. Теоретически Китай может вызвать панику на рынке облигаций, если избавится от части казначейских ценных бумаг США на $1,1 трлн. В этом случае цены рухнут, процентные ставки вырастут, что вызовет резкий рост американских займов, — пишет СМИ.

Отмечается, что есть веские причины, по которым Китай вряд ли когда-нибудь прибегнет к этому средству. Во-первых, оно может не дать желаемого эффекта, хотя и затормозит экономический рост США, а во-вторых, может негативно отразиться на его собственной экономике, также уменьшится приток в Китай иностранной валюты. Предполагается, что вместо этого КНР спровоцирует контролируемое падение юаня, что позволит ослабить давление на экономику и не допустит оттока капитала из страны. Кроме того, у Китая нет альтернативны для хранения иностранных резервов на такую сумму.