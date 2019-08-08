CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США

В торговой войне между США и Китаем это была неделя стремительной эскалации, сообщает CNN.

В ответ на объявление США о пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американская сторона назвала его «валютным манипулятором», углубляя разрыв. Произошедшее потрясло мировые рынки и угрожает глобальной экономике. Никто не знает, что будет дальше. КНР заявила о готовности к борьбе, если она необходима. В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства. Теоретически Китай может вызвать панику на рынке облигаций, если избавится от части казначейских ценных бумаг США на $1,1 трлн. В этом случае цены рухнут, процентные ставки вырастут, что вызовет резкий рост американских займов, — пишет СМИ.

Отмечается, что есть веские причины, по которым Китай вряд ли когда-нибудь прибегнет к этому средству. Во-первых, оно может не дать желаемого эффекта, хотя и затормозит экономический рост США, а во-вторых, может негативно отразиться на его собственной экономике, также уменьшится приток в Китай иностранной валюты. Предполагается, что вместо этого КНР спровоцирует контролируемое падение юаня, что позволит ослабить давление на экономику и не допустит оттока капитала из страны. Кроме того, у Китая нет альтернативны для хранения иностранных резервов на такую сумму.