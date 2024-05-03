Крымский мост временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Данные об этом появились в Telegram-канале информцентра, сообщающего о ситуации на автоподходах к сооружению.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге обратила внимание на то, что Украина открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке западных государств.

По ее словам, любые агрессивные действия по отношению к Крыму обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них были в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

Ранее Зеленский заявил о планах уничтожить Крымский мост.