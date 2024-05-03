Назван главный фаворит «Мастерса» в Мадриде

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и победитель 20-ти турниров АТР в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» назвал россиянина Андрея Рублева главным фаворитом грунтового «Мастерса» в Мадриде, где тот уже дошел до стадии полуфинала.

«Да, Рублев сейчас главный фаворит турнира, но это по рейтингу. Здесь очень важны такие моменты, кто лучше справится психологически, потому что Рублев все-таки такой позиции: Андрей, по-моему, «тысячники» не выигрывал или только однажды взял. Ну, не важно. Да, Андрей в приоритете, на мой взгляд, у него лучшие результаты, у него больше опыта, чем у этих ребят. Именно в такой ситуации. Поэтому думаю, что как раз Андрей считается главным фаворитом. Но каждый соперник здесь сильный, потому что до этой стадии турнира слабые не доходят. Поэтому нужно играть от матча к матчу и от мяча к мячу, так скажем. За каждый мяч», — подчеркнул Ольховский.

Рублев побеждал в одиночном разряде на «Мастерсах» только один раз – в прошлом сезоне в Монте-Карло, также на грунтовом покрытии. В полуфинале в Мадриде он сразится с американцем Тэйлором Фрицем, а в другом полуфинале встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и чех Иржи Лехечка.

Ранее была названа причина победы Андрея Рублева над Карлосом Алькарасом.