Продюсер объяснил пропавшие концерты Агутина

Заслуженный артист России Леонид Агутин отказался от плотного концертного графика в силу возраста, считает продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. Своим мнением о популярном артисте он поделился с порталом «Страсти».

«Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже не молод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика», — сказал он.

Бабичев указал на то, что Агутин выступает либо с супругой Анжеликой Варум, либо сольно, на корпоративах.

При этом в творчестве Агутина, подчеркнул специалист, простоя нет -— он выпускает альбомы, в том числе испаноязычные, и работает так, как ему комфортно.

«Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно. Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус», — заключил Бабичев.

Накануне Агутин помог сестре решить жилищный вопрос. Ксения Агутина рассказала в интервью шоу «Звезды сошлись», что брат добавил необходимую сумму для покупки трехкомнатной квартиры в Видном.

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