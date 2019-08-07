Эксперт: нулевая инфляция подтверждает тренд на снижение цен

Нулевая инфляция на прошедшей неделе подтверждает очевидный тренд последних недель на снижение цен на ряд продовольственных товаров, в первую очередь на овощи и фрукты, заявил доцент кафедры торговой политики РЭУ им Г.В. Плеханова Михаил Перельман, комментируя опубликованное в среду исследование Росстата «Об оценке индекса потребительских цен с 30 июля по 5 августа 2019 года».

«Безусловно, эксперты ожидали коррекции цен на плодоовощную продукцию в летний период. Однако в 2019 году эти изменения цен начались раньше. В июле цены на продовольственные товары снизились на 0,3 % в среднем, при этом плодоовощная продукция подешевела на 3,9%. Лидерами по падению цен стали овощи – капуста белокачанная (минус 25%) и огурцы (минус 14,7%). Ранее, началось снижение цен на помидоры, лук, морковь.

Первая неделя августа подтверждает тенденцию. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,0%. При этом, в наибольшей степени подешевел картофель – на 6,0%. Помидоры, огурцы и морковь – чуть более 4%. Лук репчатый – на 3,5%.

Правда есть и ложка дегтя. Незначительно выросли в цене куриные яйца (+1,5%), мороженая рыба, говядина и некоторые виды мясомолочной продукции – на 0,2%.

По оценке специалистов Минэкономразвития, при дальнейшем снижении цен на овощи и нулевом росте тарифов и стоимости бензина в августе, можно рассчитывать на дефляцию или снижение темпов инфляции за месяц», — отметил Перельман.