Орешкин: Минэкономразвития ожидал ослабления рубля

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Министр экономического развития России Максим Орешкин высказался о ситуации с понижением курса рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару находится в рамках, прогнозируемых Минэкономразвития.

Орешкин добавил, что в министерстве предполагали курс на уровне 65-66 рублей во втором полугодии.

Министр заявил, что в первом полугодии 2019 года валюта держалась излишне крепко.

Орешкин подчеркнул, что на данный момент рубль близок к оценкам ведомства.

Ранее сообщалось, что волатильность рубля выросла после новых санкций США.