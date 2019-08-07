Опрос показал главные семейные нужды россиян

Опроса «Левада-центра» показал, какие семейные нужны россияне считают приоритетными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, жители России отвечали на вопрос, на какие семейные нужны должно хватать средств их семье для нормальной жизни. В тройке лидеров оказались расходы на одежду и обувь (55%), оплату жилья (62%) и качественное и полноценное питание (77%). 51% респондентов также назвали приобретение лекарств и лечение.

«Отказываться от досуга — это норма для значительной части населения», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что 75% россиян не хватает денег до зарплаты.