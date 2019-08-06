FT сообщила о росте риска валютной войны США и Китая

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The Financial Times отмечает, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг. После того как противостояние между США и КНР обострилось и курс юаня снизился, увеличивается риск того, что американский президент Дональд Трамп его сделает.

Издание пишет, что более конкретная проблема для рынков заключается в прямом вмешательстве администрации США для ослабления доллара. В то время как потенциальными целями являются йена, евро и фунт, самые большие возможности для глобальной финансовой нестабильности связаны с США и Китаем. По словам экс-главы Федеральной резервной системы Пола Волкера, отношения между американский и китайской сторонами являются потенциальными «роковыми объятиями». В том числе речь идет о том, что Пекин владеет казначейскими ценными бумагами США на $1 трлн. Самый страшный сценарий предполагает использование Китаем инвалютных резервов в качестве оружия против США.

Как уточняется, готовность КНР финансировать растущий бюджетный дефицит снижается, но ее доля является самой большой иностранной долей на рынке казначейства США. Страх, связанный с тем, что Китай воспользуется финансовыми рычагами для влияния на политику США, не является беспочвенным. При этом США не считают эту угрозу заслуживающей доверия, поскольку полагают, что использование казначейских ценных бумаг в качестве оружия будет иметь ограниченный эффект и повредит Китаю больше, чем США.