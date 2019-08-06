Минэкономразвития выступило против запрета крепкого алкоголя до 21 года

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В Минэкономразвития не одобрили законопроект Минздрава, запрещающий продажу алкоголя, крепость которого превышает 16,5%, лицам моложе 21 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в ведомстве не увидели оснований для введения таких ограничений. Кроме того, подобный законопроект усложнил бы работу ритейлеров. В Минфине тоже не сочли эту инициативу целесообразной.

«Установление нового возрастного порога приведет к необходимости внесения существенных изменений в операционные системы ритейлеров», — говорится в заявлении Минэкономразвития.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн высказался в пользу запрета на продажу алкогольной продукции в жилых районах.