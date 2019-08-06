СМИ: российские чиновники хотят увеличения командировочных

Представители профсоюзов обратились в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений с письмом, в котором говорят о необходимости увеличения суточных чиновников в командировках, чтобы не допустить «снижения уровня их жизни». Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в настоящее время они получают на возмещение расходов 100 руб. в день. В профсоюзах не уточнили желаемую сумму, но обратили внимание, что сотрудники частных компаний получают по 700-800 руб.

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — заявил председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Он добавил, что текущее положение дел не является справедливым и призвал разработать механизм, который бы изменил ситуацию.

Ранее в Минпромторге отреагировали на данные о тратах Мантурова на президентские люксы.